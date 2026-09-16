Paris resigne un de ses meilleurs VRP

Ippon ! Historique du club, Teddy Riner vient de resigner au PSG jusqu’en 2028, principalement pour aller balayer quelques types sur les tatamis avec les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 en ligne de mire. Un retour au club, pour celui qui n’a plus combattu depuis bientôt deux ans.

Autant sportif qu’ambassadeur

Comme le dit le PSG, « cette nouvelle collaboration dépasse le seul cadre de la performance », puisque Riner est avant tout un « ambassadeur des valeurs du club ». Il a même eu droit à un petit message de Nasser Al-Khelaifi himself , qui a mis en avant « un ambassadeur exceptionnel du Paris Saint-Germain et du sport de haut niveau . » À ce rythme là, le colosse va finir diplomate .…

JF pour SOFOOT.com