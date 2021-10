Paris renverse le LOSC

Menés et hors du coup pendant plus d'une heure, les Parisiens ont relevé la tête dans les vingt dernières minutes pour punir le LOSC (2-1). Un nouveau succès sans convaincre pour Paris, une nouvelle désillusion pour le champion de France en titre.

PSG 2-1 LOSC

Les Dogues sont dans le coup

son habitude, sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, Paris a été brouillon voire même inexistant par séquence avant de s'en remettre à ses individualités pour ramener des points à la maison. Comme à son habitude, là-aussi, la partition récitée par le LOSC fut bonne pendant un peu plus d'une heure mais a été plombée par un criant manque de réalisme. Un week-end comme un autre en Ligue 1 du côté de la Porte de Saint-Cloud.s'écrie Michel Montana, le speaker du Parc des Princes, à l'aune du dernier ballon touché par Leo Messi. Un ultime contact avec la sphère sur coup franc, plein axe à vingt-cinq mètres, qu'il enverra bien au-dessus de la transversale d'Ivo Grbic avant de sortir à la pause. L'épilogue d'un premier acte à nouveau insipide livré par l'Argentin, à l'image d'une équipe du Paris Saint-Germain sans âme et surtout collectivement d'un faible niveau. Dès le coup d'envoi, le couperet aurait pu tomber si Gianluigi Donnarumma n'avait pas sorti le grand jeu face à un Burak Yilmaz en manque de confiance.Dans le jeu, les Lillois sont installés et Renato Sanches rayonne dans le cœur du jeu. Le Portugais est aux premières loges lorsque sur une nouvelle attaque rapide nordiste, Yilmaz trouve Ikoné au point de penalty qui manque le break. Le champion de France est dans son match et va logiquement ouvrir le score à la demi-heure de jeu : le “Kraal” enrhume Thilo Kehrer pour servir Jonathan David dans les cinq mètres qui claque son huitième but Lire la suite de l'article sur SoFoot.com