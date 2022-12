Paris : Rendez-vous en terre inconnue

À l'heure de reprendre le chemin des terrains, ce mercredi face à Strasbourg (21h), le Paris Saint-Germain se sait face à un défi inédit : relancer la machine après une Coupe du monde faite de fortunes diverses pour ses ouailles. Lors des prochaines semaines, le club de la capitale va devoir jouer à l'équilibriste, entre objectifs sportifs élevés et risque de voir certains se brûler les ailes.

Retours de flamme

L'image de Kylian Mbappé, tout sourire, de retour au Camp des loges 72h à peine après avoir planté un triplé en finale de Coupe du monde , avait de quoi interroger. La déception pas encore digérée, le n°7 parisien ne risque-t-il pas de se blesser à vouloir reprendre trop vite ? Est-ce la meilleure option pour carburer à plein régime dans quelques semaines, au moment d'aller ferrailler avec le Bayern Munich en Ligue des champions ? Moins mis en avant, Achraf Hakimi a également repris l'entraînement très vite après l'ultime revers face à la Croatie et seul Lionel Messi – dont le retour est attendu pour le 2 ou le 3 janvier – manque encore à l'appel. Un résumé de l'équation que vont devoir résoudre les Rouge et Bleu dans les temps qui viennent.Dans la foulée du dernier match avant le grand départ pour Doha, Christophe Galtier avait annoncé la couleur : les joueurs auraient droit à dix jours de coupure à compter de leur élimination. De courtes vacances dont ont profité les huit joueurs du club éliminés avant le dernier carré. Partout en Europe, chaque écurie va désormais devoir faire avec cette réalité inédite et gérer à sa manière. Avec onze mondialistes, dont au moins sept titulaires indiscutables, Paris reste l'équipe la plus concernée de l'Hexagone. Pour préparer au mieux l'échéance, Galtier n'a eu de cesse d'échanger avec les joueurs pendant le tournoi. ", révélait ce mardi en conférence de presse celui qui était notamment présent en tribunes lors de France-Australie.À l'arrivée, ils seront neuf sur les onze concernés à figurer dans le groupe face à Strasbourg. ", poursuit Galtier.