Paris rejoint Lyon sans forcer

Sans transpirer, le Paris Saint-Germain a écarté le Stade de Reims, son chat noir de 2019, 3-0 à l'extérieur. Paris a gagné le droit d'affronter l'OL au Stade de France.

Stade de Reims 0-3 Paris Saint-Germain

Paris ronronnant, Kouassi puissance 4000

Reims avait beau, au coup d'envoi, se présenter sur son terrain en chat noir du PSG (2 victoires en 2019 contre Paris, 5 buts marqués pour un seul encaissé), il faut croire que la Coupe de la Ligue n'avait pas envie de voir un invité surprise débarquer en finale et préférait convier deux cadors de Ligue 1 à s'affronter pour sa dernière édition. Difficile d'aller à l'encontre des dernières volontés d'une mourante... Au stade Auguste Delaune, Paris a donc dressé le chat noir (3-0). Ainsi, Paris, huit fois vainqueur de la compétition, affrontera l'Olympique Lyonnais au Stade de France le 4 avril prochain.En ce début d'année 2020, le PSG nous avait habitué à enfiler les buts dans le jeu. À Reims, Paris n'a pas été capable de trouver la faille dans le jeu, alors les Rouges et Bleus s'en sont remis à un secteur qui leur faisait défaut depuis le début de saison : les coups de pied arrêtés. Deux coups de casque vainqueurs en première période ont mis Reims à genou : d'abord Marquinhos, d'une tête piquée qui s'est faufilée sous la barre après un corner de Neymar (9), puis Konan, contraint de dévier dans son but un coup franc du Brésilien. Pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent : à la mi-temps, Paris mène après avoir récité un texte qu'il connaît par cœur. En face, les Rémois n'ont tiré que quatre fois au but, pour une seule tentative cadrée.Des passes sans prise de risque, des attaques sans folie et une défense sérieuse : avec le break