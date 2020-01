Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris rejoint Lyon en finale ! Reuters • 22/01/2020 à 23:15









Paris rejoint Lyon en finale ! par Samuel Martin (iDalgo) Après la qualification de Lyon hier pour la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, Paris pouvait obtenir son ticket en cas de victoire du côté de Reims. Et c'est chose faite puisque les hommes de Thomas Tuchel ont déroulé face à des Rémois en panne d'inspiration offensive (0-3). Dans un match pas animé par les grosses occasions, la solution est venue comme souvent de Neymar. Sans marquer, le Brésilien est à l'origine des trois buts de son équipe. Il délivre tout d'abord un magnifique ballon sur la tête de Marquinhos pour l'ouverture du score (9', 0-1) avant de provoquer le but contre son camp de Konan d'un coup franc parfaitement tiré (31', 0-2). L'ancien catalan servira ensuite Paredes à la sortie de la surface qui voit sa reprise mal renvoyée par Rajkovic profiter à Kouassi pour sceller le score (77', 0-3). Sans avoir signé son contrat professionnel, le milieu formé au club a inscrit son premier but avec le PSG et le 4000e de l'histoire du club. Désormais, le rendez-vous est donné face aux hommes de Rudi Garcia le samedi 4 avril au Stade de France.

