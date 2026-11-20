Paris réclame une réunion de l'Onu après des frappes russes contre des ambassades à Kyiv

Conséquences d'une attaque de drone russe à Kyiv

PARIS, 20 novembre (Reuters) - La France ‌réclame une réunion du Conseil de sécurité des ​Nations unies après les frappes russes qui ont touché les ambassades autrichienne et néerlandaise à Kyiv, a déclaré ​vendredi Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.

"Le ​Kremlin a encore frappé ⁠Kyiv. Des civils tués. Les ambassades d'Autriche et ‌des Pays-Bas touchées. Ce sont des crimes", a dénoncé Jean-Noël Barrot sur le réseau ​social X.

"La France ‌les condamne avec la plus grande fermeté. ⁠J'ai demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La Russie devra y rendre des ⁠comptes", a-t-il ‌ajouté.

"Vladimir Poutine se croit au-dessus des règles. ⁠Il ne l'est pas. Nous ne relâcherons pas ‌la pression", a-t-il poursuivi, faisant référence au ⁠président russe.

Les autorités ukrainiennes ont annoncé que ⁠huit personnes avaient ‌été tuées dans des frappes de missiles russes ​dans la nuit de ‌jeudi à vendredi.

Le gouvernement néerlandais a convoqué jeudi l'ambassadeur de Russie après ​que l'ambassade du pays à Kyiv a été légèrement endommagée par un projectile qui ⁠a atterri près du bâtiment.

L'ambassade d'Autriche à Kyiv a également été touchée, a déclaré jeudi le chancelier autrichien Christian Stocker, notant qu'aucun membre du personnel n'a été blessé.

(John Irish; version française Claude Chendjou, édité par ​Benoit Van Overstraeten)