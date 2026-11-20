Conséquences d'une attaque de drone russe à Kyiv
PARIS, 20 novembre (Reuters) - La France réclame une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies après les frappes russes qui ont touché les ambassades autrichienne et néerlandaise à Kyiv, a déclaré vendredi Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.
"Le Kremlin a encore frappé Kyiv. Des civils tués. Les ambassades d'Autriche et des Pays-Bas touchées. Ce sont des crimes", a dénoncé Jean-Noël Barrot sur le réseau social X.
"La France les condamne avec la plus grande fermeté. J'ai demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La Russie devra y rendre des comptes", a-t-il ajouté.
"Vladimir Poutine se croit au-dessus des règles. Il ne l'est pas. Nous ne relâcherons pas la pression", a-t-il poursuivi, faisant référence au président russe.
Les autorités ukrainiennes ont annoncé que huit personnes avaient été tuées dans des frappes de missiles russes dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le gouvernement néerlandais a convoqué jeudi l'ambassadeur de Russie après que l'ambassade du pays à Kyiv a été légèrement endommagée par un projectile qui a atterri près du bâtiment.
L'ambassade d'Autriche à Kyiv a également été touchée, a déclaré jeudi le chancelier autrichien Christian Stocker, notant qu'aucun membre du personnel n'a été blessé.
(John Irish; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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