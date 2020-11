Paris punit Rennes

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a digéré sa défaite à Leipzig en disposant facilement du Stade rennais (3-0) grâce notamment à un doublé d'Angel Di María. Dans un choc qui n'aura jamais eu lieu, les Bretons n'auront jamais réussi à inquiéter le PSG, qui conserve sa place de leader.

PSG 3-0 Rennes

Une infirmerie bien remplie, un tarif maison

C'était une soirée pour passer à autre chose. Trois jours après leurs désillusions européennes respectives, le Paris Saint-Germain et Rennes comptaient sur le championnat, leur pain quotidien, pour ne pas avoir à ruminer pendant les quinze jours de trêve internationale. Pour les Bretons, l'opportunité était belle : rejoindre le champion de France sur la première marche du podium, et renforcer les secousses autour de Thomas Tuchel, toujours privé de Mbappé et Neymar, entre autres, pour cette rencontre. Mais si le PSG patine en Ligue des champions, il sait comment faire sa loi sur la scène nationale. Et il ne s'est pas gêné pour rappeler au Stade rennais qu'il restait le patron de l'Hexagone en s'imposant tranquillement (3-0) pour conforter sa place de leader.Au Parc des Princes, la sono à fond et les hurlements de speaker ne suffisent pas à oublier le triste silence du huis clos. De retour en 4-3-3 avec le même milieu de terrain qu'à Stamford Brigde, la bande de Stéphan veut montrer au PSG qu'elle sait aussi faire circuler le ballon et relancer court. Mais à force de prendre des risques, les Rouge et Noir sont rapidement punis. Le troisième cadeau est le bon : Gomis envoie la patate chaude plein axe, Kean saute sur l'opportunité pour marquer d'un tir précis du droit et Paris est déjà devant. Une première banderille suffisante pour perturber des visiteurs fébriles techniquement, et pas loin d'être