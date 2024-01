Paris : première sommation

Danilo PEREIRA of FC Paris Saint-Germain during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football and Stade Brestois 29 at Parc des Princes on January 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Deux semaines après une prestation aboutie sur la pelouse de Lens, le PSG est retombé dans ses travers face à Brest. Intensité minimale, faible contrôle sur les événements et capacité de réaction proche de zéro : voilà une petite alerte à deux semaines de la Real Sociedad.

Il ne devrait pas forcément y avoir matière à tirer la sonnette d’alarme. Certes, Paris a perdu deux points dans une course au titre où il garde largement la main, fort de ses six points d’avance sur Nice. Mais ce nul concédé face à Brest interroge surtout de par son contexte et le contenu proposé par la bande de Luis Enrique en seconde période. Simple avertissement avant de redresser le tir ou vraie inquiétude persistante ?

Contrôle raté

Dimanche soir au Parc des Princes, Bradley Barcola et ses copains semblaient bien maîtriser leur sujet jusqu’à la pause malgré une équipe brestoise venue jouer crânement sa chance. Et puis, tout a dérapé. « On a perdu le contrôle du match. Pourquoi ? Parce que c’est du football, pas du basket, donc ça peut arriver », s’agaçait ainsi Luis Enrique au micro de Prime Vidéo après le coup de sifflet final. « Évidemment que je suis mécontent. Je n’ai pas du tout apprécié la deuxième période. Vous voudriez que je sois heureux ? Nous avons perdu le contrôle du match. La même chose était arrivée au match aller à Brest. » Fin octobre à Le Blé, les Parisiens avaient en effet livré un second acte indigent, et ne pourront donc pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com