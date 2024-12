Paris pourrait connaître les températures de Montpellier en fin de siècle, selon Météo-France

Un homme se protège du soleil avec un parapluie le 30 juillet 2024 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Au rythme du réchauffement climatique, les températures moyennes à Paris pourraient atteindre celles actuelles de Montpellier d'ici la fin du siècle, tandis que le sud de la France doit se préparer à des températures correspondant à l'Andalousie d'aujourd'hui, note Météo-France dans un rapport publié mardi.

D'ici 2100, "la température moyenne annuelle sur la France pourrait atteindre 14,2°C avec des pointes à 15°C sur l'agglomération parisienne", correspondant au "climat actuel de la région de Montpellier", voire "au-delà de 18°C sur la moitié sud" comme de nos jours en Andalousie, explique Météo-France.

Cette comparaison est l'un des enseignements d'un nouveau rapport des climatologues de Météo-France et du Centre National de Recherche Météorologique (CNRM) détaillant l'évolution attendue des températures et des précipitations en France, afin que les pouvoirs publics, les entreprises et la population anticipent leurs conséquences pour les logements, les transports et les politiques publiques.

Dans l'étude, plusieurs cartes de la métropole montrent le réchauffement potentiel région par région à l'horizon 2030, 2050 et 2100.

Le réchauffement attendu n'est toutefois pas uniforme "entre le sud-est du pays et les Alpes qui se réchauffent plus et le nord-ouest du pays un peu moins", indique l'observatoire météo français.

Saison par saison, "le réchauffement est plus marqué en été qu’en hiver, de l’ordre de 1°C".

Sur les précipitations futures, plus fortes ou plus faibles selon les régions, l'incertitude demeure pour une large partie de l'Hexagone.

Toutefois "sur l'extrême Sud-Ouest, on a une majorité de simulations qui annoncent un signal à la baisse" des pluies, et "elles montrent une légère augmentation sur le Nord-Est", a expliqué Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint de la climatologie de Météo-France, lors d'un point presse.

Ces enseignements sont la déclinaison de simulations basées sur la "Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique" (TRACC), un scénario retenu par le gouvernement qui doit s'imposer à toutes les politiques publiques.

Cette TRACC impose à la France de se préparer, quels que soient ses efforts de réduction de gaz à effet de serre, à ce que le climat en métropole se réchauffe de +2°C en 2030, +2,7°C en 2050 et +4°C en 2100 par rapport à l'époque préindustrielle.

Cette projection à +4°C correspond à une évolution envisageable du climat en France si celui de la planète entière augmentait de 3°C au cours du siècle, car le réchauffement est accentué sur les continents, en particulier aux latitudes des régions tempérées et aux pôles.

Les politiques actuelles de réduction de gaz à effet de serre emmènent le monde vers un réchauffement "catastrophique" de 3,1°C au cours du siècle, selon l'ONU Environnement.