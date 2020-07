Paris optimiste sur le moratoire de la dette des pays les plus pauvres

Le G20 est "en bonne voie pour obtenir un accord" sur la prolongation en 2021 du moratoire du service de la dette pour les pays les plus pauvres, lié au coronavirus, a estimé samedi le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, à l'issue d'un G20 virtuel.

"Je crois que nous sommes en bonne voie d'obtenir un accord sur ce sujet fondamental", a estimé le ministre dans un message diffusé par son cabinet après un G20 virtuel samedi, une télé-réunion des ministres des Finances des 20 pays les plus riches de la planète présidée par l'Arabie saoudite.

La France est favorable à ce moratoire réclamé par de nombreuses ONG qui redoutent que la crise du coronavirus accroisse la pauvreté et les inégalités.

Le ministre a également affirmé que la réunion avait été "productive" sur la question de la fiscalité, sur laquelle "nous continuons à (nous) battre avec nos partenaires européens".

Au total "les ministres des Finances ont progressé" lors de cette réunion du G20, a affirmé M. Le Maire.

"Il faut que nous ayons sur ces deux sujets", moratoire du service de la dette et fiscalité, "des décisions le plus rapidement possible", a-t-il conclu.

Sur la fiscalité, il s'agit notamment d'obtenir "d'ici à la fin de l'année" un accord au sein de l'OCDE sur la taxation "indispensable" des géants du numériques, a rappelé M. Le Maire.

"La crise a montré que ces géants du numérique avaient été grands bénéficiaires de la crise. Ils doivent payer leur juste part d'impôt", a déclaré M. Le Maire.

Il s'agit également de trouver un accord sur une "taxation minimale à l'impôt société pour lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale des plus grandes multinationales", a indiqué M. Le Maire.