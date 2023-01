Paris ne répond plus

Totalement apathique à Rennes, sans réaction après l'ouverture du score d'Hamari Traoré, le PSG a concédé une deuxième défaite consécutive à l'extérieur au Roazhon Park. Au-delà du bilan comptable, c'est surtout le jeu complètement amorphe du club de la capitale depuis la reprise qui a de quoi inquiéter.

Rennes, la bête noire

C'était un soir d'août 2022, le Paris Saint-Germain new look venait de désosser successivement Clermont, Montpellier et surtout Lille, torpillé à domicile par des champions de France sur un nuage . Tout le monde s'emballait alors sur la qualité du jeu offert par Messi, Neymar et compagnie. Après une saison placée en bonne partie sous le signe de l'ennui sous l'égide de Mauricio Pochettino, les étoiles parisiennes allaient-elles enfin faire le spectacle ? Quelques mois plus tard, la réponse est là : pas vraiment. Si personne ne s'attendait à ce que le PSG en colle sept tous les week-ends, l'apathie criante des Rouge et Bleu depuis plusieurs semaines ravive de plus en plus des souvenirs que les supporters du club espéraient oublier.C'était annoncé : ce mois de janvier coincé entre le Mondial et la reprise de la Ligue des champions serait difficile à gérer pour Paris. Souvent porté par ses trois individualités offensives, le club de la capitale a vu les trois lascars – surtout Messi et Mbappé – illuminer Doha et se doutait bien que la remise en route serait difficile. Mais le manque d'envie impressionnant affiché par tout ce beau monde depuis le 28 décembre et la réception de Strasbourg est flagrant. Complètement dépassé à Lens il y a deux semaines, Paris s'est donc rendu à Rennes pour tendre l'autre joue , sans prendre la peine de faire mine de se révolter après l'ouverture du score d'Hamari Traoré. Battus pour la sixième fois de l'ère qatarie par le club breton – un record – les hommes de Galtier ne pourront pourtant pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Bilan de la soirée : un deuxième revers d'affilée loin du Parc des Princes en Ligue 1, une avance réduite à sa portion congrue en championnat et une confiance qui a complètement déserté l'équipe.

6 - Aucune équipe n'a battu aussi souvent Paris en Ligue 1 que Rennes sous l'ère QSI (6 fois - devant Lyon et Monaco à 5). BêteNoire. #SRFCPSG pic.twitter.com/vWlApIEZzC

— OptaJean (@OptaJean) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com