information fournie par So Foot • 28/09/2023 à 09:43

Paris ne prendra pas de risque avec la cheville de Mbappé

Pas de risque pour Mbappé.

Touché à la cheville gauche lors du Classique face à Marseille, Kylian Mbappé pourrait bien rester au repos, et être exempté du match face à Clermont samedi. Avant la Ligue des champions et un match qui peut mettre les Parisiens en bonne position dans la course aux huitièmes, face à Newcastle mercredi, le club de la capitale ne prendra aucun risque, selon les informations de L’Équipe .…

JF pour SOFOOT.com