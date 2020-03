Paris ne fait plus partie des trois villes les plus chères au monde

Paris échape désormais à la tête de se classement, mais la nouvelle est plutôt bonne. Selon l'Intelligence Unit du journal The Economist (EIU), qui publie cette semaine une enquête sur le coup de la vie dans les grandes villes du monde, Paris n'est, en 2020, plus sur le podium. Et pour cause, les trois villes les plus chères au monde, qui se partagent la première place du podium selon l'enquête, citée par CNN, sont toutes asiatiques. Comme en 2019 Hong Kong et Singapour caracolent en tête, rejointes cette année par Osaka.Lire aussi L'envolée des prix de l'immobilierL'enquête, dont de nouveaux résultats sont publiés deux fois par an, constate que New York grimpe en ce début d'année à la 4e place et Los Angeles à la 8e place. Cela s'explique, selon l'EIU, par "une monnaie locale forte et une demande intérieure ferme" qui ont notamment fait grimper les prix des vêtements et des services d'aide à domicile. Cette enquête semestrielle évalue le coût de plus de 160 biens et services dans 133 villes du monde, est réalisée depuis plus de 30 ans.Lire aussi « Les métropoles aspirent les richesses et divergent du reste du pays » La ville de Paris chute de la troisième à la cinquième place du classement dans un mouvement de chute qui concerne la quasi-totalité des villes d'Europe présentes au classement. "La faible demande immobilière et des prix bas en matière d'énergie ont permis de contenir l'inflation en Europe au cours de...