Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris n'a "aucun élément factuel" sur un lien entre COVID-19 et un labo de Wuhan Reuters • 17/04/2020 à 17:39









PARIS (Reuters) - La France ne dispose à ce jour d'aucun "élément factuel" permettant de "corroborer" un possible lien entre l'origine du coronavirus et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine, a indiqué vendredi une source à l'Elysée. "Il n'existe à ce jour aucun élément factuel permettant de corroborer les informations qui ont récemment circulé dans la presse états-unienne établissant un lien entre l'origine du COVID-19 et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine", a estimé cette source à la présidence française. Selon le Washington Post et Fox News, le laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan pourrait être à l'origine de la pandémie, apparue dans cette ville du centre de la Chine avant de se propager dans plus de 200 pays dans le monde. Ces informations n'ont été ni démenties ni confirmées par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a déclaré jeudi que les Etats-Unis menaient "une enquête exhaustive" sur la façon dont le virus s'était propagé. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.