Paris-Milan: la liaison SNCF rétablie le 31 mars, après 19 mois d'interruption

SNCF Voyageurs a annoncé mardi la réouverture de sa liaison entre Paris, Milan et Turin le 31 mars prochain, 19 mois après son interruption en raison d'un éboulement en vallée de Maurienne ayant endommagé un tunnel ferroviaire.

"Nous allons rouvrir nos liaisons entre Paris et l'Italie !", s'est réjoui dans une publication sur X le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch.

La compagnie italienne Trenitalia, qui opère elle aussi une liaison sur cet axe, a annoncé le retour des trains entre Paris et l'Italie pour le 1er février.

Elle prévoit deux allers-retours par jour. SNCF Voyageurs proposera de son côté trois allers-retours quotidiens. La compagnie française a mis en place un service de substitution entre Paris et Milan en janvier dernier afin de conserver un aller-retour par jour.

Les voyageurs empruntent un bus entre Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) et Oulx (Piémont) et effectuent le reste en TGV pour un voyage long de sept heures et demi à neuf heures - contre entre six à sept heures avant l'accident.

Le 27 août 2023, une partie de falaise s'était effondrée en vallée de Maurienne après de fortes pluies qui avaient succédé à une sécheresse.

Des milliers de tonnes de rochers avaient enseveli un tunnel ferroviaire long de 300 mètres environ et gravement endommagé l’infrastructure.

Il a fallu purger la montagne de 5.000 mètres cubes de roche instable, grâce à des largages d'eau par hélicoptère ou encore du dynamitage, avant de sécuriser la falaise pour ensuite remettre en état le réseau.

En temps normal, la voie ferrée reliant la France et l'Italie accueille chaque jour une trentaine de trains de marchandises internationaux ainsi que 5 à 6 allers-retours de trains à grande vitesse et la desserte locale par TER de la vallée de la Maurienne.