Paris-Marseille, une chance à saisir pour l'OM

Incapable de s'imposer dans un Classique depuis vingt rencontres, l'Olympique de Marseille a l'occasion de mettre fin à cette vilaine série lors de son déplacement au Parc des Princes face à un Paris Saint-Germain miné par le Covid. Attention tout de même à l'orgueil des Parisiens, moins diminués que contre Lens et pas chauds à l'idée d'enchaîner deux défaites dès le Gcôt"début de saison.

Paris S-GMarseille le 13/09/2020 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Ce PSG vulnérable est-il un bien pour la L1 ?

Nicolas Sarkozy président de la République.qui cartonne au cinéma. Adèle au sommet des charts, avec son album 21 et son titre. Une série répondant au doux nom de, qui fait son arrivée sur HBO. Neymar qui continue de se faire un nom à Santos, tandis que Kylian Mbappé entre à l'INF Clairefontaine. De son côté, Dimitri Payet est déçu de ne pas pouvoir signer au Paris Saint-Germain et atterrit à Lille. Voici l'état du monde, lors de la dernière victoire de l'Olympique de Marseille face au PSG. C'était le 27 novembre 2011, et le PSG - tout juste racheté par QSI - vivait l'enfer au Vélodrome (3-0).Depuis, l'OM ne s'est plus jamais imposé face au club de la capitale. Pire, ils ont perdu dix-sept des vingt dernières confrontations pour trois matchs nuls. Une série que toute la ville de Marseille aimerait voir s'arrêter, et cela tombe bien. Car l'occasion