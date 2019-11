Les chiffres ont de quoi donner de l'espoir pour l'avenir économique de la France. Paris, Lyon et Toulouse sont les villes qui créent le plus d'emplois dans l'Hexagone, selon le baromètre établi par le conseil en investissement immobilier Arthur Loyd détaillé par Le Figaro, d'après les données de l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).Si le « Très grand Paris » arrive nettement en tête du classement avec 80 100 créations d'emplois dans le secteur privé entre 2014 et 2018, Lyon affiche une excellente santé. La capitale des gaules a multiplié par trois son précédent résultat sur la période allant de 2008 à 2014, avec 27 800 nouveaux emplois créés.Lire aussi Lyon, l'incontournableLa deuxième agglomération française en termes d'habitants s'est appuyée ces dernières années sur de nombreux projets urbains qui ont dynamisé son bassin d'emploi, notamment avec la renaissance du quartier Gerland ou encore les travaux entrepris dans le quartier de la Part-Dieu avec l'arrivée de nouvelles entreprises.Toulouse et Nantes sortent du lotLyon n'est pas la seule ville à sortir du lot. Toulouse a réussi à tirer son épingle du jeu avec un excellent bilan de 17 900 créations d'emploi sur les quatre dernières années. Cevan Torossian, directeur du pôle études et recherche d'Arthur Loyd, assure au Figaro que l'emploi y « a bondi de 15 % » en dix ans.Lire aussi Emploi : les 10 entreprises qui embauchent le...