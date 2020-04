Paris, Lyon, Bordeaux... plusieurs villes souhaitent rendre obligatoire le port du masque à partir du 11 mai

Si le port du masque ne sera pas obligatoire dans l'espace public au niveau national, il est néanmoins "préférable" dans de nombreuses circonstances, selon le Premier ministre Edouard Philippe.

Deux femmes masquées discutent à Marseille, le 25 avril 2020. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Sortirons-nous tous masqués à partir du 11 mai ? Si, au moment de la levée progressive du confinement , le port du masque ne sera obligatoire que dans les transports publics, pour les professionnels de la petite enfance et pour les élèves à partir du collège, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré mardi lors de la présentation du plan de déconfinement qu'il était "préférable" d'en porter dans "de nombreuses circonstances", expliquant notamment que les commerçants pourraient "subornner l'accès de leur magasin au port du masque". A travers toute la France, plusieurs maires souhaitent aller plus loin et rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public. Tour d'horizon.

"À partir du 11 mai cela sera une obligation de porter les masques" à Lyon , a annoncé jeudi 30 avril le maire de la ville Gérard Collomb, sans toutefois s'engager à l'obliger lui-même par arrêté municipal. Il espère qu'une décision sera prise au niveau de l'État. "Aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction qui soit caractérisée, mais je pense que dans les temps prochains, le gouvernement prendra un certain nombre de mesures", appelle-t-il.

A Paris , la maire socialiste Anne Hidalgo s'est également prononcée en faveur du port du masque dans l'espace public. "Le port du masque dans l'espace public, dans la rue, est extrêmement salutaire. C'est un outil de protection, absolument indispensable", souligne-t-elle. "J'invite les Parisiens à en porter parce qu'avec un masque, on se protège et on protège les autres", ajoute-t-elle. "Je veux donner un masque à chaque Parisien, gratuitement. Nous les distribuerons d'abord, via les mairies d'arrondissement, aux personnes âgées de plus de 70 ans", explique-t-elle.

De son côté, le maire LR de Bordeaux Nicolas Florian a annoncé jeudi vouloir imposer le port du masque non seulement dans les transports, mais aussi dans les stations de tram ou de bus, les rues fréquentées, à commencer par la rue Sainte Catherine, les parcs et les jardins ou encore les marchés, et ce malgré les "zones d'ombre" juridiques sur sa capacité à prendre de telles mesures. La ville compte avoir distribué par courrier des masques tissu à "80 à 90%" des habitants d'ici la semaine du 11 mai, les premiers envois commençant cette semaine.

Comment faire et utiliser un masque de prévention contre la pandémie de coronavirus ( AFP / )

A Nice , le maire LR Christian Estrosi, lui-même guéri du coronavirus, a annoncé que la ville allait livrer des masques réutilisables aux habitants. "Le port du masque nous apparaît comme de plus en plus nécessaire pour éviter la propagation du virus. Nous souhaitons que chaque Niçois en porte un dans la rue", a-t-il déclaré dans les colonnes de N ice-Matin , sans préciser quand l'obligation du port du masque entrerait en vigueur.

A Dunkerque , des agents municipaux ont commencé à faire du porte-à-porte pour distribuer d'ici le 11 mai des masques en tissu, lavables jusqu'à 30 fois, aux 89.000 habitants de la ville. "La communauté urbaine a souhaité apporter à chaque habitant un masque en tissu lavable, pour non pas se protéger soi-même mais protéger les autres", explique le maire divers gauche de Dunkerque et président de la communauté d'agglomération, Patrice Vergriete.

Le maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), Sébastien Leroy compte également rendre obligatoire le port du masque. "J'ai demandé à disposer dans les plus brefs délais de réserves suffisantes pour être en mesure d'équiper en masques toute la population de notre ville. La distribution sera effectuée par nos services et gratuite pour les citoyens. Je prendrai ensuite un arrêté pour imposer le port du masque à tous les citoyens se trouvant sur la voie publique. Cette mesure durera le temps nécessaire à la sortie de cette crise", a annoncé l'élu (LR) sur Twitter.

A Sceaux (Hauts-de-Seine), le maire UDI Philippe Laurent, avait pris un arrêté pour obliger les personnes de plus de 10 ans à porter "un dispositif de protection nasale et buccale" dans l'espace public à compter du mercredi 8 avril. L'arrêté a été suspendu depuis par la justice. Une décision contre laquelle s'est insurgé l'élu qui "ne comprend pas" pourquoi le gouvernement et la justice l'empêchent d'obliger ses administrés à porter un masque alors que c'est du "bon sens" à ses yeux et que cela va "dans le sens des préconisations de l'Académie de médecine".