Paris, Lille, Lyon... le tour de France de la FDJ pour convaincre les petits actionnaires

La Française des jeux (FDJ) part à la rencontre des boursicoteurs. Jeudi soir, l'entreprise, qui a lancé sa privatisation, faisait étape à Lyon (Rhône), après Paris, Lille (Nord) et Nantes (Loire-Atlantique) depuis le début de la semaine, et en attendant Strasbourg (Bas-Rhin) ce vendredi soir. Un tour de France pour encourager les petits porteurs à investir.Bien sûr, il n'y avait pas autant de monde que sur le bord des routes en plein été pour voir passer les coureurs de l'équipe cycliste FDJ, néanmoins ils étaient près de deux cents à avoir bravé la neige pour écouter les représentants de l'entreprise dresser son portrait flatteur. Pour l'occasion, l'École normale supérieure, dans le quartier de Gerland, au sud-ouest de Lyon, avait mis à disposition l'amphithéâtre Charles Mérieux. Les cheveux gris étaient - de loin ! - les plus représentés, mais la parité était assurée, avec autant d'hommes que de femmes, preuve que la gestion des finances est de plus en plus partagée, et que les placements de « bon père de famille » portent désormais fort mal leur nom.L'opération est d'ores et déjà un succèsEn grimpant sur l'estrade, Charles Lantieri, le n° 2 de la FDJ, avait le sourire. Quoi qu'il arrive, l'opération est d'ores et déjà un succès. La part réservée aux particuliers a déjà été souscrite pour une valeur supérieure à 600 millions d'euros, soit le montant de l'objectif théorique qui avait été fixé. De son côté, Stéphane Pallez, la directrice générale, qui effectue la même « opération séduction » -mais à l'échelle de la planète, auprès d'investisseurs institutionnels- réalise aussi des temps de passage enthousiasmants. La part réservée aux investisseurs institutionnels a été remplie dès le jeudi 7 novembre, soit le jour même du lancement de la période de souscription.A Lyon jeudi, pour détendre tout le monde - car l'ambiance est studieuse, un ...