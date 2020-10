So Foot • 03/10/2020 à 21:05

Paris leader, Grenoble dauphin et Ajaccio au fond

Six victoires à domicile, et aucun 0-0 : la Ligue 2 révèle toujours des surprises. Le Paris FC (3-0, contre le Havre), Dunkerque (1-0, face à Guingamp), Auxerre (5-1, devant Ajaccio), Clermont (3-0, au détriment de Rodez), Châteauroux (2-0, en dépit de Niort), Sochaux (3-2, malgré Chambly) et enfin Grenoble (2-0, loin de Valenciennes) se sont donc imposés à la maison alors que Pau a partagé les points avec Nancy.

Paris FC 3-0 Le Havre

Martial signe à Sochaux

Dunkerque 1-0 Guingamp

Une demi-heure de jeu... et buuuuuuut ! Sur une transmission aérienne de Martin, Abdi pousse le ballon au fond on-ne-sait-comment. La chance du champion ? Toujours est-il que le dauphin (re)devient leader, et que Le Havre pointe en dixième position. Même pas besoin de parler de la passe décisive du buteur pour Lopez, ni du doublé de ce dernier (de Guilavogui). Aussi décisif qu'Ab(e)di Pelé., comme le nombre de points qui séparent les deux formations.Décidément, Guingamp n'y arrive pas. En déplacement à Dunkerque, les Bretons craquent dans le second acte : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com