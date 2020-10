Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris leader avant Manchester Reuters • 17/10/2020 à 00:03









Paris leader avant Manchester par Adonis Vesin (iDalgo) Paris est le nouveau leader de la Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel ont déroulé lors de leur déplacement ce vendredi à Nîmes (4-0), bien aidés par l'expulsion de Landre (12e). Kylian Mbappé a disputé 82 minutes et a signé un doublé (32e, 83e) tandis que Florenzi a marqué (78e) après avoir touché deux fois les montants d'un Reynet irréprochable (7 arrêts). Sarabia a terminé avec un but (88e) et deux passes décisives. Moise Kean et Rafinha ont fait leurs débuts sous le maillot du PSG. Seul point noir de la soirée pour Paris, la sortie de Paredes sur blessure. L'Argentin rejoint la liste des joueurs incertains pour la réception mardi de Manchester United en Ligue des Champions.

