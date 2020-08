So Foot • 18/08/2020 à 06:00

Paris, le moment de vraiment rêver plus grand

Habitué à claquer des guibolles lors des matchs décisifs, le PSG a une occasion unique, presque inespérée, de se qualifier ce mardi pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Entre Paris et la gloire se dresse le RB Leipzig de Julian Nagelsmann qui a tout d'un adversaire piège : inférieur sur le papier, ambitieux dans les idées. Le faux pas est évidemment interdit.

Paris S-G RB Leipzig le 18/08/2020 à 21:00 Ligue des champions

Tactique : Leipzig peut-il vraiment embêter le PSG ?

Thomas Tuchel avait beau dédramatiser lundi en conférence de presse, on sait, autour du Paris Saint-Germain, que ce mardi d'août restera quoi qu'il arrive dans l'histoire du club.L'histoire, il y a celle qui est déjà écrite : les Rouge et Bleu s'apprêtent à disputer, contre Leipzig, leur deuxième demi-finale de C1 en un demi-siècle d'existence, vingt-cinq ans déjà après la dernière (un aller-retour expédié par l'AC Milan : 0-1, 0-2). Mais il y a surtout celle qu'il reste à gratter : en cas de victoire, ce fameux mardi d'août peut devenir le jour où le PSG s'est, enfin, qualifié pour la première fois pour une finale de Ligue des champions. Dans une Ligue des champions au format expédié et covidé certes, mais en finale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com