information fournie par So Foot • 03/09/2023 à 23:30

Paris lamine l’OL

Auteurs d'une première période impressionnante où l'OL a encaissé quatre buts, les Parisiens se sont finalement imposés (1-4) face à une formation rhodanienne qui a eu quelques occasions, mais qui était trop loin de son adversaire du soir.

OL 1-4 PSG

Buts : Tolisso (74 e , S.P.) pour l’OL // Mbappé (4 e , S.P.) & (45 e +2), Hakimi (20 e ), Asensio (38 e ) pour le PSG

On ne s’attendait pas à autre chose, mais on ne s’attendait pas forcément à ce que ce soit si violent. En l’espace d’une période, le PSG a balayé un OL trop approximatif pour ensuite plus ou moins bien gérer son avantage, en seconde période (1-4). Paris est de retour vers les sommets, avec un bond au classement qui le fait revenir à deux unités du leader monégasque, alors que l’OL, lanterne rouge de Ligue 1 à la trêve, s’enfonce dans la crise.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com