Paris : la vitesse désormais limitée à 30km/h sauf sur certaines grandes artères

Objectifs de la mesure : améliorer la sécurité routière et diminuer les nuisances sonores.

Des voitures dans une rue de Paris. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

A compter de ce lundi 30 août, il faut lever le pied à Paris. La vitesse maximale autorisée est désormais abaissée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la capitale. Prise en concertation avec la préfecture de police, cette mesure vise d'abord à "améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes" et "diminuer" les nuisances sonores, a souligné l'adjoint EELV aux transports de la mairie de Paris David Belliard, assurant qu'il ne s'agit pas "d'une mesure anti-voiture". Elle a aussi pour but d'"adapter" la ville au changement climatique.

Alors que la capitale comptait déjà 60% de zones limitées à 30 km/h, malgré la généralisation de cette nouvelle limitation de vitesse, quelques exceptions resteront. Ainsi, les boulevards des Maréchaux, deux portions des quais de Seine, certaines voies des bois de Boulogne et Vincennes, quelques grands axes (l'avenue des Champs-Elysées, l'avenue Foch, l'avenue de la Grande-Armée...) resteront limités à 50 km/h. Pas de changement non plus pour le boulevard périphérique : la vitesse maximale autorisée sera toujours de 70 km/h.

Cette mesure "est d'abord une mesure pour la sécurité, c'est la première des raisons", a détaillé lundi 30 août sur franceinfo David Belliard. "C'est pour assurer la sécurité des plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. Il faut rappeler que l'écrasante majorité des accidents graves ou mortels à Paris sont liés à des automobiles ou à des poids lourds. Ce que nous cherchons à faire en premier lieu c'est d'assurer la sécurité", a-t-il insisté.

"Cette mesure a d'autres aspects qui sont extrêmement positifs. La baisse du bruit par exemple. On estime que passer de 50 km/h à 30 km/h, C'est un gain de trois décibels, ce qui est un gain extrêmement important en termes d'amélioration de la qualité de vie et pour la lutte contre les nuisances sonores", a ajouté l'adjoint à la mairie de Paris.

"Cette mesure rentre dans une cohérence de politique de transformation de l'espace public, une politique qui favorise plutôt les mobilités dites "douces" comme par exemple la marche à pied ou le vélo et les transports en commun au détriment de la voiture que nous souhaitons réserver aux mobilités essentielles", a ajouté David Belliard, qui estime qu'"aujourd'hui, il n'est plus possible d'utiliser la voiture avec une seule personne pour des questions de confort". "Il faut la réserver à des mobilités, à des déplacements qui sont des déplacements essentiels, notamment, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées ou par exemple les véhicules partagés comme les taxis ou le covoiturage. Nous avons évidemment besoin de la voiture mais il faut la réserver à certains usages", a-t-il insisté.

Selon une consultation menée fin 2020 par la Ville, "59% des Parisiens sont favorables à la réduction de la vitesse à 30km/h dans les rues de la capitale à la condition que certains axes restent à 50 km/h". Les Franciliens favorables sont en revanche minoritaires (36%).