Paris : la mairie menace d'interdire les trottinettes en livre-service

Dans le collimateur de la municipalité, les opérateurs Lime, Dott et Tier, à qui il est demandé de travailler à la sécurité des usagers. Mi-juin, une jeune femme est morte après avoir été fauchée par une trottinette électrique.

Après la mort d'une jeune femme percutée mi-juin, la mairie de Paris menace d'interdire les trottinettes électriques en libre-service. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les trois opérateurs privés de trottinettes électriques en libre-service opérant dans la capitale vont-ils voir leurs contrats résiliés ? La mairie de Paris leur a demandé, mardi 29 juin, des efforts sur la limitation de la vitesse et le stationnement . "Soit il y a une amélioration significative de la situation et les trottinettes trouvent leur place dans l'espace public sans provoquer de trouble, de danger supplémentaire, notamment pour les piétons, soit nous envisageons la suppression totale des trottinettes" électriques en libre-service à échéance du contrat en octobre 2022, avertit David Belliard, l'adjoint (EELV) chargé des transports. "Il y a des villes qui l'ont fait, en banlieue, à l'international", rappelle l'élu, citant New York, Barcelone, Boulogne-Billancourt ou Issy-les-Moulineaux , dans les Hauts-de-Seine. À Paris, trois opérateurs privés, choisis en juillet 2020 pour un contrat de 2 ans, comptent actuellement 5.000 véhicules en circulation chacun . Il s'agit de Lime, Dott et Tier. La redevance votée en 2019 pour ces contrats rapporte près d'un million d'euros par an à la ville.

10 km/h dans certaines zones à Paris

David Belliard les a récemment convoqués, après la mort, mi-juin, d'une jeune femme percutée par une trottinette électrique, sur une allée piétonne le long de la Seine. Outre ce récent drame, l'élu écologiste rapporte "beaucoup de remontées négatives sur les trottinettes qui roulent sur les trottoirs, le sentiment d'insécurité, les trottinettes qui traînent de nouveau dans la rue" depuis la fin du confinement.

En ocotbre 2019, le gouvernement a réglementé l'usage des trottinettes électriques, gyropodes et autres monoroues, dont l'usage a explosé ces dernières années, notamment avec l'essor des locations en libre-service. Ces engins ne doivent pas pouvoir dépasser une vitesse de 25 km/h, ne peuvent transporter qu'un conducteur et doivent circuler sur les pistes cyclables. En 2019, la Ville de Paris a, elle, limité la vitesse des trottinettes électriques à 20 km/h et interdit leur stationnement sur les trottoirs. David Belliard demande aux opérateurs de brider la vitesse à 10 km/h maximum dans les zones de forte densité piétonne. Depuis ce mercredi, cette vitesse maximale doit être respectée dans certaines zones du centre de Paris (Halles, République, Bastille...). Et David Belliard compte étendre cette limitation "dans les prochaines semaines" aux abords des écoles et autres secteurs à forte densité piétonne.