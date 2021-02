Paris : l'opposition de droite opposée à un confinement de trois semaines

La maire Les Républicains du VIIe arrondissement Rachida Dati a qualifié "d'aberrante" la proposition de la mairie de Paris de confiner la capitale durant trois semaines, tandis que la présidente de l'Île-de-France Valérie Pécresse a qualifié "d'illusions" cette décision sanitaire d'éventuelles décisions sanitaires prises "au niveau départemental" dans la région.

La maire du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati le 29 août 2020 à La Baule. ( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que Paris, comme 19 autres départements placés "sous surveillance renforcée" face à la remontée de l'épidémie de Covid-19, pourrait faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, la mairie plaide pour un confinement de 3 semaines , a affirmé le premier adjoint Emmanuel Grégoire jeudi soir 25 février sur franceinfo.

Plutôt qu'un confinement le week-end, une mesure "très contraignante sur le plan de l'impact sociétal et assez peu efficace sur le plan sanitaire", le premier adjoint préfère "un confinement tout court" à Paris de façon à "vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans trois semaines de tout rouvrir", tout en conservant des mesures de protection sanitaire.

Une proposition "aberrante" pour la droite

Une proposition qui a suscité la colère de la droite parisienne. Le groupe d'opposition au conseil municipal Changer Paris (Républicains, centristes et indépendants) a dénoncé sur son site une proposition "aberrante" . "Prétendre confiner Paris sans tenir compte de ses voisins est un non-sens absolu: le virus ne s'arrête pas aux portes du périphérique!", fustigent les élus de droite et du centre parisiens qui reprochent à la maire socialiste Anne Hidalgo d'avoir fait cette proposition "sans aucune concertation, ni avec les maires d'arrondissement, ni avec les élus des communes limitrophes".

"Il aurait fallu qu'on soit prévenu un peu avant. Il n'y a eu aucune discussion, aucune concertation", a déploré jeudi soir Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement, sur BFMTV . Selon lui, cette proposition "s'apparente à un coup politique" d'Anne Hidalgo . "Les Parisiens sont un peu pris en otage dans une pré-campagne électorale", a-t-il dénoncé, en référence à la possible candidature de l'édile socialiste à la présidentielle de 2022.

Dans un communiqué, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, a pour sa part regretté "une méthode du fait accompli (...) inacceptable quand il s'agit de la santé, de la vie et de la survie de millions de nos concitoyens".

"Par ailleurs, prétendre confiner Paris sans tenir compte de ses voisins est un non-sens absolu : le virus ne s'arrête pas aux portes du périphérique", a insisté l'ancienne ministre de la Justice.

Un point de vue partagé par Valérie Pécresse. La présidente de région a en effet qualifié auprès du Parisien "d'illusions" d'éventuelles décisions sanitaires prises "au niveau départemental en Île-de-France . Comment fait-on dans une région où des millions de personnes prennent les transports en commun tous les jours pour aller travailler et se déplacent quotidiennement d'un département à l'autre?".

La proposition étudiée par le gouvernement

La proposition de la mairie de Paris sera "étudiée" à l'échelle de la région, malgré des réserves sur sa durée et sur la fermeture des écoles, a réagi vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Si on est rentré dans ce cadre de discussions avec les élus, c'est pour qu'ils fassent des propositions, donc la proposition de la mairie de Paris sera évidemment étudiée", a assuré le porte-parole du gouvernement sur France Inter. "Quand on prend des mesures localisées qui concernent un territoire, c'est important de les prendre en lien avec les élus locaux", a-t-il insisté.

Mais "les mesures, il faut qu'elles aient un sens au niveau territorial et quand on réfléchit sur Paris, il faut réfléchir sur la région Île-de-France" car "il n'y a pas de no man's land derrière le Périphérique, il y a des mouvements importants entre les territoires", a-t-il fait valoir.