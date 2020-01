Paris : l'incroyable sauvetage d'un bébé en arrêt cardiaque grâce à une application

La scène héroïque a eu lieu, mardi, en milieu de journée, dans le 11e arrondissement de Paris. Un jeune homme de 22 ans, responsable d'une salle de sport dans le quartier et secouriste formé par les pompiers de Paris, reçoit un texto à 13 h 18, transmis par l'application Sauv Life. Cette dernière lui indique qu'un individu est actuellement en train de faire un arrêt cardiaque au 76, rue Sedaine, rapporte Le Parisien. Immédiatement, Théo Cusson se rend sur les lieux, en courant.Lire aussi Le cri d'alarme du patron des pompiersSur place, la scène qui l'attend lui apparaît dans un premier temps déconcertante : « Lorsque je suis arrivé, j'ai d'abord aperçu un attroupement autour d'une voiture. Alors que je m'attendais à trouver quelqu'un allongé par terre, j'ai vu un nourrisson posé sur le capot. » Selon la description du jeune homme, un individu était au téléphone avec les pompiers, suivant les indications de ces derniers et tentait de masser l'enfant. « Mais ses gestes n'étaient pas efficaces », explique le jeune secouriste au quotidien. « Aussitôt, j'ai pris le relais. »Sauv Life compte 350 000 citoyens secouristesSelon le jeune homme, le c?ur du bébé ne battait alors plus. Il a entrepris de le masser pendant « trois ou quatre minutes, jusqu'à l'arrivée des pompiers et du Samu pédiatrique », soulignant que lors d'un arrêt cardiaque les dix premières minutes sont déterminantes. « Chaque minute qui s'écoule fait perdre...