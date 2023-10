information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 11:38

Paris illégaux : Tonali et Zaniolo écartés de l’équipe nationale

« Laissez la police faire son travail… »

La Fédération italienne de football a publié jeudi soir un communiqué dans lequel elle annonce le départ du camp d’entraînement de l’équipe nationale de Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo. Ils manqueront les matchs face à Malte et à l’Angleterre dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. La FIGC précise que « le bureau du procureur de Turin a envoyé les documents d’enquête » aux deux joueurs, leur signalant ainsi qu’ils sont sous le coup d’une enquête pour paris illégaux. Le communiqué précise que les joueurs « ne se trouvent pas dans les conditions nécessaires pour honorer leurs engagements prévus dans les prochains jours » . Les joueurs de Newcastle et d’Aston Villa sont donc écartés pour les laisser retourner dans leur club, mais « aussi pour les protéger ». …

CD pour SOFOOT.com