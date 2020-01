Paris frappé par d'importantes coupures d'électricité revendiquées par la CGT

La situation a beau s'arranger dans les transports en commun, Paris n'en a pas pour autant fini de subir les foudres des syndicats, vent debout contre la réforme des retraites. Le sud de la capitale était ainsi visé par une importante coupure d'électricité lundi matin, comme l'ont rapporté nos confrères de BFM TV. Une action aussitôt revendiquée par la CGT Énergie. Par ce coup d'éclat, la Centrale souhaite « marquer les esprits, avoir un impact sur l'économie et surtout se faire entendre », a indiqué Franck Jouanno, membre de la CGT Énergie Val-de-Marne.« C'est scandaleux »Près de 30 000 personnes seraient touchées par ces coupures intempestives qui toucheraient principalement le secteur du célèbre marché de Rungis, selon Enedis. Le principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France a indiqué à la chaîne d'informations en continu qu'il comptait déposer une plainte.Lire aussi Denys de Béchillon ? CGT : le blocage n'est pas un droitLe gouvernement n'a que peu goûté cette opération. « C'est scandaleux et en plus irresponsable », a fulminé le ministre du Logement Julien Denormandie sur le plateau de BFM TV.