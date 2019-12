Paris FC : un ex-joueur accusé de fausse identité, le club réagit

Jusqu'à présent, l'histoire de Silas Wamangituka était belle. Le joueur repéré dans les rues de Kinshasa au Congo à 12 ans avait intégré l'Académie Black Moutain Sport créée par Nicolas Anelka puis le club du FC Matete. Après quelques mois à Alès, il a signé au Paris FC en juin 2018 après un essai pour la réserve de National 3. Mais il a vite tapé dans l'œil de Mécha Bazdarevic et s'est affirmé comme l'une des révélations de la saison de Ligue 2 (11 buts). Au mois d'août, il a signé à Stuttgart (D 2 Allemande) pour la somme record de 8 M€.Mais selon une enquête du journal l'Équipe, il utiliserait un faux nom. Il s'appellerait en réalité Silas Mvumpa Katompa et serait né le 6 octobre 1998. Sur ses papiers, Silas Wamangituka est, lui, né le 6 octobre 1999. C'est Max Mokey Nza-Ngi, président du Football Club MK, basé à Kinshasa, qui serait à l'origine du déclenchement de cette affaire. Selon l'Équipe, il aurait voulu « être dédommagé en échange de son silence ». Il a contacté le Paris FC dès l'automne 2018 au moment où Wamangituka a commencé à faire parler de lui en L 2.Du côté du Paris FC, on nous a confirmé les échanges avec Max Mokey Nza-Ngi. Mais le club de la capitale, qui a déjà touché la première des deux traites du transfert de Wamangituka à Stuttgart, estime n'avoir rien à se « reprocher sur ce dossier » encore trouble où visiblement beaucoup cherchent à récupérer une part du gâteau.« On est couverts, nous explique Fabrice Herrault, le directeur général délégué. Nous avons en notre possession tous les papiers nécessaires, notamment le passeport et le titre de séjour de Silas délivré par l'administration française qui montrent que nous avons collecté, comme pour tous les joueurs étrangers, les documents nécessaires à la rédaction de son contrat. Comme tous les clubs le font avec leurs joueurs étrangers, pas plus pas moins... De plus, nous ne sommes ...