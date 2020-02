Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris étrille Montpellier Reuters • 01/02/2020 à 19:41









Paris étrille Montpellier par Matthieu Cointe (iDalgo) Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Montpellier ce samedi lors de cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 5 à 0. Pablo Sarabia a ouvert le score à la 8e minute de jeu d'une jolie frappe lointaine. Le MHSC a été réduit à 10 très tôt dans ce match, après l'expulsion de Bertaud pour une faute de main à l'extérieur de la surface. Paris a ensuite déroulé grâce à des buts de Di Maria, M'bappé et Kurzawa. Très malchanceux, Congre a mis un but contre son camp. En fin de rencontre, Chotard a écopé d'un deuxième carton jaune et a laissé ses coéquipiers à 9, puis Cavani a cru marquer avant d'être signalé hors-jeu par la VAR. Le PSG reprend 13 longueurs d'avance sur son dauphin marseillais, avec 55 points en championnat. Montpellier reste à la 4e place de Ligue 1 mais est susceptible de se faire dépasser par ses concurrents directs dans le week-end.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.