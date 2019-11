Paris et Saint-Denis : les camps de migrants en cours d'évacuation

Une importante opération d'évacuation de deux campements regroupant entre 600 et 1 200 migrants, à cheval sur le nord-est de Paris et la Seine-Saint-Denis a débuté ce jeudi à l'aube sous une pluie battante. Mercredi à midi, dans le cadre du Conseil interministériel sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé l'évacuation « avant la fin de l'année ».Près de 600 policiers étaient déployés vers 5h40, pour prendre en charge des exilés qui vivent depuis des mois porte de la Chapelle, côté Paris, et le long de l'avenue Wilson, côté Saint-Denis, au moyen de tentes et baraques de fortune. C'est aussi là que stagnent des consommateurs de crack, sur une butée râpée qui a tristement gagné le surnom de « colline du crack ».Les migrants devaient être conduits vers des bus pour être ensuite temporairement installés dans des gymnases ou des centres d'accueil franciliens, dans une opération conjointe de la préfecture de police de Paris et la préfecture de la région Ile-de-France. La mise à l'abri concerne d'abord les familles avec femmes et enfants. Elles sont au moins 250. Quinze gymnases sont réquisitionnés dans toute la région pour accueillir les migrants évacués de la Porte de la Chapelle et de l'avenue Wilson à Saint-Denis. LIRE AUSSI > Dans l'enfer des camps de migrants surpeuplés aux portes de ParisLa maire de Paris Anne Hidalgo (PS) est sur place. Elle a expliqué qu'une réunion avec treize maires avait eu lieu dix jours plus tôt au ministère de l'Intérieur. « On n'est pas confrontés à un afflux de migrants tel qu'on ne pourrait pas l'assumer, notre pays est en mesure d'accueillir » ces personnes « dans la dignité ». « La rue n'est pas un lieu pour vivre, c'est un lieu de danger, d'indignité », a-t-elle insisté, pour les migrants comme pour les riverains.Pour permettre l'opération, la circulation a été progressivement ...