Paris et Mbappé cauchemars du Barça en Ligue des champions

Paris croqueur de Catalans !

Auteur d’un doublé ce mardi, Kylian Mbappé a confirmé sa bonne tenue face à Barcelone et encore plus en terres espagnoles. Pour son quatrième match face au Barça, le capitaine de l’équipe de France a inscrit ses cinquième et sixième buts face aux Culés en Ligue des champions, ce qui fait de lui le deuxième buteur le plus prolifique de l’histoire de la compétition face au quintuple vainqueur de l’épreuve, derrière Thomas Müller (8).…

JF pour SOFOOT.com