Paris et Berlin à la manoeuvre pour régler la succession de Lagarde à la BCE

La présidente de la BCE Christine Lagarde, lors de la conférence de presse suivant la réunion de la Banque centrale européenne, le 29 octobre 2026 à Francfort, en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Paris et Berlin sont à la manoeuvre pour régler la succession de Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos, en lice contre le Néerlandais Klaas Knot, ayant les faveurs de la France qui cherche à se répartir d'autres postes avec l'Allemagne.

En annonçant fin octobre son départ anticipé de l'institution francfortoise, qui sera effectif le 7 février prochain, la responsable française a lancé une course contre la montre au sein des 21 pays partageant la monnaie unique pour désigner le prochain président de la BCE d'ici la fin de l'année.

Un calendrier serré car il nécessite de franchir toute une série d'étapes formelles prévues par les traités européens : recommandation d'un nom par l'Eurogroupe, puis consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, qui rendront leurs avis avant la décision finale des chefs d'Etat et de gouvernement.

L'Eurogroupe a lancé ce processus sans perdre de temps, en bouclant dès la semaine dernière la recherche de candidats.

"Nous avons reçu deux excellentes candidatures", a souligné lundi le président de cette instance de coordination de la zone euro, le ministre grec des Finances Kyriakos Pierrakakis.

Klaas Knot (g), alors président de la Banque nationale des Pays-Bas, et la présidente de la BCE Christine Lagarde, le 9 juin 2022 à Amsterdam ( AFP / JOHN THYS )

Il s'agit de Klaas Knot, 59 ans, chef de la Banque centrale néerlandaise de 2011 à 2025, et de Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, qui a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024, et dirige depuis l'an dernier la Banque des règlements internationaux (BRI), un organisme financier prestigieux basé à Bâle, en Suisse.

Deux dirigeants aux solides parcours et qui connaissent parfaitement les rouages de la BCE, pour y avoir représenté leur pays pendant des années. Mais au-delà de leur expertise économique et financière, c'est surtout leur capacité à communiquer clairement vis-à-vis des marchés financiers qui va peser dans la balance.

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L'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, car les deux poids lourds de la zone euro veulent en profiter pour se partager deux autres postes bientôt libres au directoire de la BCE : ceux du chef économiste, l'Irlandais Philip Lane, dont le mandat expire en mai, et de l'Allemande Isabel Schnabel, chargée des opérations de marché, qui s'apprête à rejoindre le FMI début 2027.

"Signaux de stabilité"

"Il y a en réalité trois postes à pourvoir, et c'est cet équilibre qui fait déjà l'objet de discussions entre le président de la République et le chancelier", afin de parvenir à "une vision partagée, non pas seulement des personnes, mais des missions et des objectifs de la BCE", souligne-t-on à l'Elysée.

Le but est de parvenir à "une transition ordonnée et rapide, et surtout qui continue d'assurer les signaux de stabilité dont nous avons besoin pour la Banque centrale européenne", fait-on valoir du côté de la présidence française.

"Les discussions sur la future gouvernance de la BCE sont en cours. Aucune décision n'a été prise jusqu'à présent", a indiqué de son côté un porte-parole du gouvernement allemand à l'AFP, sans en dire plus sur les pistes envisagées.

Photo non datée et non localisée obtenue le 9 novembre 2026 auprès de la Bank for International Settlements de Pablo Hernandez de Cos, son président ( Bank for International Settlements (BIS) / Claudio Antonio De Angelis )

Selon des sources concordantes, la France a exprimé à l'Allemagne sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos à la présidence, et verrait bien Laurence Boone, ex-secrétaire d'Etat et ancienne cheffe économiste de l'OCDE, aujourd'hui patronne de la banque Santander en France, récupérer la place d'Isabel Schnabel.

Côté Allemand, les choses sont plus floues, les conservateurs et les sociaux-démocrates au pouvoir ne s'étant pas encore mis d'accord sur un nom pour remplacer Philip Lane.

En outre, si Klaas Knot était préféré à Pablo Hernandez de Cos pour la présidence, un quatrième poste se libérerait au directoire de la BCE, celui de son compatriote Frank Elderson, élargissant encore le champ des tractations.

Les choses pourraient néanmoins aller vite, si accord franco-allemand il y a. Dans ce cas, les dirigeants de la zone euro pourraient l'endosser lors du sommet européen des 26 et 27 novembre à Bruxelles.