PARIS ESPÈRE UN ACCORD SUR LA TAXE GAFA MAIS "C'EST LOIN D'ÊTRE GAGNÉ" PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lundi qu'il espérait trouver mercredi un accord avec les Etats-Unis sur la taxation des géants du numérique même si les tractations demeurent "très difficiles". L'idée d'un impôt sur les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple, entre autres) divise les Etats-Unis et les pays européens, notamment la France qui s'est attiré les foudres de Washington en créant sa propre taxe. Des discussions sont en cours au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). "Nous sommes prêts à faire des pas dans la direction des Etats-Unis, nous en avons proposé un certain nombre, j'espère que nous aurons un accord mercredi", a déclaré, sur LCI, Bruno Le Maire, qui doit se rendre au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Pour autant, "c'est loin d'être gagné", a-t-il ajouté. "Je ne vous le cache pas, c'est très difficile" mais, avec le soutien de la Commission européenne, "nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour convaincre nos amis américains", a encore dit le ministre français. L'Union européenne instaurera une taxe applicable aux géants du numérique si les membres de l'OCDE ne parviennent pas à un consensus sur le sujet, a pour sa part déclaré lundi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. "L'Europe, bien entendu, prendrait ses responsabilités et on s'en chargerait directement au niveau des pays européens", a-t-il prévenu sur France Inter. "Ça veut dire tout simplement que nous déciderons à ce moment-là, au niveau européen, d'une taxe sur l'ensemble du territoire européen à Vingt-Sept", a précisé l'ex-ministre français de l'Economie. Thierry Breton a par ailleurs assuré que l'UE prendrait des mesures de rétorsion si les Etats-Unis devaient alourdir les droits de douane sur les importations françaises, une menace brandie à plusieurs reprises par Donald Trump. La taxation des Gafa est au menu de l'entretien prévu mardi entre le président américain et la cheffe de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, en marge du Forum de Davos. (Simon Carraud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

