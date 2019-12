Paris endort les Canaris

Brouillons et globalement peu dangereux, les Parisiens s'en sont remis à leur duo Neymar-Mbappé pour s'offrir le scalp du FC Nantes (2-0) ce mercredi soir au Parc des Princes. Dans le contenu, par contre, les interrogations demeurent pour Thomas Tuchel.

PSG 2-0 Nantes

Paris est endormi

Il aura donc fallu attendre la 16journée de Ligue 1 pour Neymar et Mbappé débuter un match de Ligue 1 ensemble. Face au Nantes de Christian Gourcuff, habitué à gagner au moins une fois sur deux lorsqu'il rend visite au Parc des Princes, le duo infernal a porté un PSG toujours aussi en difficulté dans le jeu. Ça passe pour cette fois, et c'est tout ce que Thomas Tuchel pourra en tirer ce mercredi soir.Dans un froid de canard, les Canaris sont logiquement à leur aise. Christian Gourcuff avait prévenu avant la rencontre : "" Le message est reçu cinq sur cinq. Le 4-4-2 nantais est parfaitement en place, profite d'une entame de match poussive des Parisiens et s'offre même des phases de conservations intéressantes dans le camp du champion de France. En bonus, Ludovic Blas oblige Keylor Navas à se coucher sur une frappe à raz-de-terre (28). Paris est endormi, Paris peine à créer des décalages mais va un temps penser faire la différence sur coup de pied arrêté. Suite à un corner mal dégagé par l'arrière-garde nantaise, Neymar pense conclure du pied gauche mais la VAR annule pour une faute de Draxler au préalable (41). Avant la pause, le Brésilien perd cette fois-ci son face-à-face avec Alban Lafont et ponctue la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com