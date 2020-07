Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris enchaîne face au Celtic Reuters • 21/07/2020 à 21:20









Paris enchaîne face au Celtic par Matthieu Cointe (iDalgo) Préparation parfaite pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a remporté son troisième match amical de suite en dominant le Celtic au Parc des Princes ce mardi (4-0). Kylian M'bappé a ouvert le score dans la première minute de jeu, avant que Neymar ne double la mise. En seconde période, Thomas Tuchel a remplacé ses onze titulaires et Ander Herrera puis Pablo Sarabia ont marqué. Le PSG a inscrit 20 buts en trois rencontres après ses cartons face au Havre et à Waasland-Beveren (9-0 et 7-0). En larmes à la fin de la rencontre, Thiago Silva a disputé son dernier match sous les couleurs bleues et rouges au Parc. Les choses sérieuses commencent pour Paris avec la finale de la Coupe de France à venir vendredi prochain face à l'AS Saint-Étienne.

