Paris embroche Galatasaray

Bien que très remanié, le PSG a surclassé Galatasaray (5-0) pour conclure sa phase de poules de Ligue des Champions. Le trio Mbappé-Neymar-Icardi a fait des ravages, et Cavani y est même allé de son penalty pour le plus grand bonheur du Parc des Princes. Une soirée réussie, en tous points.

PSG 5-0 Galatasaray

Mbappé-Icardi-Neymar, trio d'enfer

Les 40 000 spectateurs du Parc des Princes étaient fixés d'entrée : ce PSG-Galatasaray ne représentait qu'une simple affiche de Ligue des Champions, sans aucun enjeu sportif majeur pour leur équipe de cœur. Pourtant, le public de la capitale a réussi à assister à une rencontre pleine des Rouge et Bleu, ponctuée par un penalty offert par Neymar à Cavani qui a été célébré par tout un stade. Peut-être même davantage que le large succès de l'équipe de Thomas Tuchel.Thomas Tuchel avait d'ores et déjà prévenu en conférence de presse d'avant-match : l'équipe parisienne qu'il alignerait contre Galatasaray aurait du changement, mais pas trop. Du moins, selon lui. "" expliquait le coach allemand face aux journalistes. Pourtant, au coup d'envoi, Sergio Rico est dans le buts, Layvin Kurzawa occupe le poste de latéral droit, le jeune Tanguy Kouassi épaule Leandro Paredes au milieu tandis que Pablo Sarabia occupe le côté droit. De nombreux bouleversements qui ne mettent pour autant pas Paris en difficulté en début de rencontre. Dans le froid, et sous un léger crachin, les Parisiens maîtrisent leur sujet et Sarabia chauffe d'entrée la paire de gants de Muslera (4). Devant, le trio Mbappé-Icardi-Neymar est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com