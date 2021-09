Paris: EELV et Génération.s redemandent à Hidalgo un programme d'investissement

Les groupes EELV et Génération.s du Conseil de Paris, alliés municipaux de la maire PS Anne Hidalgo, lui ont redemandé jeudi d'établir d'ici fin 2021 un programme d'investissement de mandature (PIM) de façon à pouvoir débattre des projets.

"Renoncer à présenter un PIM aux élus parisiens, c'est placer hors du champ du débat démocratique le choix des priorités en matière d'investissement à Paris", déplorent Fatoumata Koné, présidente du Groupe écologiste de Paris, et Nathalie Maquoi, son homologue de Génération.s, dans un courrier adressé jeudi à la maire, qui s'est déclarée dimanche candidate à l'élection présidentielle de 2022.

Depuis la réélection de cette dernière à l'Hôtel de Ville, en juin 2020, ces deux groupes membres de la majorité de gauche appellent à la présentation de ce programme, dans lequel les deux élues voient notamment "un dispositif démocratique dont nous ne pouvons priver les Parisiens".

Dans un courrier du 11 juin dont l'AFP a eu copie, les élus communistes, autre composante de l'exécutif dirigé par Anne Hidalgo, avaient aussi alerté l'adjoint (PS) aux finances Paul Simondon sur "l'importance" du PIM pour offrir aux Parisiens "de nouveaux équipements publics de proximité".

En juillet, en marge du vote du budget supplémentaire 2021 de la Ville, les écologistes mais aussi l'opposition MoDem avaient exprimé leur inquiétude à ce sujet, l'opposition LR dénonçant la "hausse de l'endettement" qui se situe autour de sept milliards d'euros selon elle.

M. Simondon avait répondu que le programme d'investissements à hauteur de 1,45 milliard d'euros présenté en décembre 2020 représentait une première feuille de route.

"Il y aura des annonces d'investissement au fur et à mesure des projets", avait-il ajouté en justifiant l'absence de PIM par le "manque de visibilité sur le rétablissement de la situation économique, et donc le rétablissement de nos recettes", mais aussi par le dialogue en cours avec l'Etat pour obtenir plus d'aide.

Mais pour Mmes Koné et Maquoi, "l'argument du manque de visibilité financière (...) ne peut en aucun cas suffire à justifier que le PIM ne soit ni établi ni débattu."

pyv/ib/vk