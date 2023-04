Paris dit non aux trottinettes en libre-service, malgré une faible participation

Un bulletin "contre" les trottinettes en libre-service dans le cadre de la consultation organisée par la mairie de Paris, le 2 avril 2023 ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

Une très faible participation, mais une opposition écrasante: les Parisiens ont voté à 89,03% contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, un rejet sans surprise qui n'a toutefois pas mobilisé les foules.

Un peu plus de 100.000 personnes (103.084), inscrites sur les listes électorales, ont voté contre ces deux-roues.

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, s'était engagée "à respecter purement et simplement le résultat", quel qu'il soit. Elle-même avait fait campagne pour le vote "contre", en soulignant que l'éviction de ces trottinettes réduirait "les nuisances" sur le bitume et les trottoirs de la capitale.

Après les avoir accueillies en 2018, Paris va donc devenir la première capitale européenne à complètement interdire les trottinettes en libre-service, à la fin des contrats liant la ville aux trois opérateurs privés Lime, Tier et Dott.

Une personne venue voter en trottinette lors d'une consultation lancée par la mairie de Paris sur l'avenir des trottinettes en libre-service, le 2 avril 2023 dans le 17e arrondissement de la capitale ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

"Le 1er septembre prochain, il n'y aura plus de trottinettes en libre-service à Paris", a confirmé Anne Hidalgo en proclamant les résultats devant la presse, après 23h00. Elle a salué une "belle journée pour la démocratie participative, qui vaut beaucoup mieux que la démocratie d’opinion et la démocratie sondagière".

- Manque d'engagement -

Le scrutin a cependant été marqué par une très faible participation, à 7,46%, ce que n'ont pas manqué de relever les opposants à la municipalité.

Des Parisiens votent pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris, le 2 avril 2023 dans le 17e arrondissement de la capitale ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

"Les Parisiens ont marqué leur profond désintérêt pour la votation (...) organisée par Anne Hidalgo", a raillé la droite municipale dans un communiqué. Le conseiller de Paris Pierre-Yves Bournazel (Horizons) a pour sa part dénoncé "le manque d'engagement de l'exécutif municipal" pour cette consultation.

Déplorant que le scrutin ne soit organisé que dans une vingtaine de lieux de la capitale, les opérateurs de trottinettes avaient réclamé, en vain, le vote électronique, plus mobilisateur chez les jeunes, leur première clientèle.

Les trois sociétés ont tout tenté pour échapper à l'éviction, craignant qu'elle envoie un signal négatif aux villes moyennes hésitant à autoriser ce service. Y compris avec des méthodes controversées, comme l'offre d'une course gratuite dimanche et le recours à des influenceurs sur les réseaux sociaux pour mobiliser leur jeune clientèle.

"En toute légalité", s'est défendu Nicolas Gorse, directeur général de Dott, s'exprimant au nom des trois opérateurs.

Les trottinettes électriques sont accusées par leurs détracteurs d'être abandonnées n'importe où dans l'espace public, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, ou de ne pas être si écologiques que cela ( AFP / Martin BUREAU )

Ce dernier a prévenu des conséquences économiques d'une interdiction, les trottinettes à Paris pesant pour 15% du chiffre d'affaires de Dott, qui emploie 800 personnes dans la capitale. La maire de Paris a promis dimanche soir d'être "vigilante" sur l'aspect social de cette éviction.

Les trottinettes électriques sont accusées par leurs détracteurs d'être abandonnées n'importe où dans l'espace public, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, ou encore de présenter un mauvais bilan carbone.

Dangereux quand ils sont mal conduits, ces deux-roues - en libre-service ou non - ont été impliqués dans 408 accidents à Paris en 2022, dans lesquels trois personnes sont mortes et 459 ont été blessées, selon les autorités.

"On est satisfait. Le libre-service est très accidentogène et très polluant (...), et incompatible avec des villes denses comme Paris, dans les conditions actuelles", a déclaré dimanche soir à l'AFP Arnaud Kielbasa, cofondateur d'Apacauvi, une association qui défend les victimes d'accidents de trottinettes.