Paris digère la salade niçoise

Grâce à ses cadres Keylor Navas, Marquinhos, Kylian Mbappé et Ángel Di María, le Paris Saint-Germain s'impose avec la manière à Nice (0-3). Sans Neymar, le PSG poursuit sa marche en avant.

OGC Nice 0-3 Paris SG

Dédicace à "Juanito"

La justice est parfois très lente à se mettre en place. Dans l'attente d'une prochaine sanction suite à son crachat adressé à Álvaro González lors du dernier Classique, Ángel Di María a profité de ce vide juridique pour se mettre en action à l'Allianz Riviera. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, puisque l'Argentin est à la conclusion du deuxième but des siens juste avant la mi-temps. Un but qui vient mettre un gros coup dans l'estomac du suspense et lance les Parisiens vers leur deuxième succès consécutif en Ligue 1 2020-2021. Doucement mais sûrement, Paris retrouve sa culture de la victoire.La première chose qui interpelle dans ce nouveau match du PSG, c'est la présence de Kylian Mbappé dans le onze de départ de Thomas Tuchel. Remis du Covid-19, l'international français est recherché en permanence par ses coéquipiers pour se mettre en position de tir. Malgré de bonnes situations, Paris manque de précision dans le dernier geste pour trouver le cadre. Tout le contraire de Morgan Schneiderlin : la sentinelle niçoise arme une lourde frappe au vingt-cinq mètres qui oblige Keylor Navas à une belle parade horizontale (19). Blessé, Idrissa Gueye laisse sa place à Ander Herrera pour la suite de la rencontre. Petit à petit, Mauro Icardi et Kylian Mbappé parviennent à combiner mais l'avant-centre français frappe au-dessus du but de Walter Benítez (26).