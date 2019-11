Paris déguste Lille

Lancé par un nouveau pion d'Icardi et un autre de Di María, le PSG a disposé d'un LOSC trop défensif ce vendredi soir au Parc des Princes (2-0). Une victoire qui a permis à Tuchel de faire une bonne revue d'effectif avant le déplacement de mardi sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions.

PSG 2-0 Lille

Icardi, encore et toujours lui

Quatre jours avant son déplacement à Madrid, la réception de Lille au Parc des Princes avait tout l'air de la répétition parfaite pour les hommes de Thomas Tuchel. Même si ce Lille là est à des années lumières de la machine infernale qui leur avait collé un cinglant 5-1 en fin de saison dernière. Même si ce Lille-là, déjà éliminé de la Ligue des Champions, est venu à Paris avec la volonté de ne pas repartir avec une valise, il a aussi permis à Paris de jauger ses forces en présence. De revoir Neymar jouer au Parc, aussi, ce qui n'était plus arrivé depuis début octobre. Mais, surtout, d'accrocher trois points et le scalp du LOSC à son tableau de chasse national.Dans un Parc des Princes qui se remplit au fil des minutes, les Parisiens font face d'entrée au 5-3-2 mis en place par Christophe Galtier. Le défi de percer la muraille nordiste, sans trop s'exposer aux flèches des Dogues, se vérifie d'entrée. La possession est parisienne, les occasions, elles, sont pour Lille : Xeka oblige Navas à s'employer (3) tandis qu'André place une tête hors-cadre (9). Au milieu, l'absence de Verratti se ressent dans les phases de construction mais cette fois, le PSG va réussir à s'en passer. Côté droit, Gueye profite d'un mauvais alignement pour délivrer un centre au second poteau pour Icardi qui termine de près (17). Gueye a même la balle du break au point de penalty sur l'engagement, mais Maignan brille. Et puis Paris se calme, fait tourner avant de planter une deuxième Lire la suite de l'article sur SoFoot.com