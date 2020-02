Paris colle un quatre à la suite à Dijon

Et un carton, un ! Largement dominateur face à des Dijonais complètement dépassés, le PSG s'impose 4-0 au Parc des Princes grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Que retenir de plus ? Thomas Tuchel et Leandro Paredes sont rabibochés, Ángel Di María peut-être blessé. Et oui, tout arrive.

Paris Saint-Germain 4-0 Dijon

" Voilà probablement, avec un peu d'imagination, ce qu'aurait hurlé Adèle Haenel à l'heure de jeu d'un morne PSG-Dijon, joué entre les gouttes, entre les microbes, entre les échéances importantes, entre tout, en réalité. Peu ou rien à se mettre sous la dent comme au dîner classieux des Césars, celui du Fouquet's, jusqu'à une double entrée décisive pour définitivement acter la supériorité d'un Paris sans opposition. Quatre buts marqués, aucun encaissé : il y des jours, comme ça, où même Apoula Edel n'aurait pas pris un but.Le matin même, on le rappelle, il y avait eu cette annonce : pas de semi-marathon de Paris. Mazette. Baskets et dossards à ranger dans le tiroir, les espoirs de performance aussi, voilà donc les dijonais montés à Paris pour courir contre l'histoire, à défaut de le faire contre le chrono : le DFCO n'a jamais marqué au Parc des Princes, la belle affaire. Mieux : ironie de l'histoire, le PSG n'a plus perdu en Ligue 1 depuis le 14 novembre dernier, c'était déjà contre Dijon (1-2), et déjà en ouvrant le score. Là, à peine de temps de constater que Kouassi est titulaire en charnière que voilà déjà Sarabia buteur de l'autre côté du terrain, bien placé pour dévier une frappe maladroite de Marquinhos (1-0, 3). Le gus est meilleur buteur du club en 2020, rien que ça.