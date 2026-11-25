Le train Oxygène, construit par le groupe espagnol CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) photographié dans l'usine CAF de Reichshoffen le 29 september 2026. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le train Oxygène, qui doit remplacer les vieux Corail sur les liaisons Intercités Paris-Clermont et Paris-Toulouse a été présenté mercredi pour la première fois au public à Paris, mais sa date exacte de mise en service, officiellement prévue "à l'été", reste incertaine.

"On passe du Moyen-Âge au XXIe siècle", s'est exclamé Valentin Dalakupeyan, élu au conseil municipal de Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, en découvrant mercredi l'intérieur classique et confortable de la rame, installée pour la journée sur un quai de la gare d'Austerlitz à Paris.

Accessibilité facilitée pour les personnes en situation de handicap, éclairage et climatisation variables, pare-soleil latéraux, le train fournit un espace généreux pour les valises, une dizaine de crochets à vélo et des premières classes soignées avec quelques sièges en quinconce permettant d'étendre les jambes.

"On retrouve le confort du Corail lorsqu'il a été lancé dans les années 70", estime Christophe Pouet, ingénieur à la SNCF, venu en curieux et en voisin découvrir le nouveau train, très attendu des voyageurs habitués aux retards et incidents à répétition sur les deux lignes.

"Je connais beaucoup de gens à Clermont qui viennent à Paris en voiture aujourd'hui, car ils ne veulent pas être soumis aux aléas du Corail", souligne M. Dalakupeyan, qui se déclaré conquis par son successeur.

"Il était temps"

Usagère "depuis plus de trente ans" du Paris-Limoges et habituée des retards chroniques relatés dans la presse, une femme arrivée le matin même à Paris, demande à l'AFP de la prendre en photo sur un fauteuil bleu azur de seconde classe, pour immortaliser l'instant.

"Il était temps! Je ne le croirai que quand je le verrai" en circulation, dit cette voyageuse qui n'a pas décliné son identité.

Avec les canicules de l'été 2026, les services Intercités se sont encore dégradés l'été dernier. Les rames Corail datant des années 1980 ont subi beaucoup plus d'annulations que le reste du parc de la SNCF car leur système de climatisation ancien ne leur permet pas d'accepter des températures extérieures supérieures à 35°C-38°C.

Sortis de l'usine du constructeur espagnol CAF à Reichshoffen près de Strasbourg, les six premiers exemplaires du train Oxygène — capables de résister à des températures de 50°C — devraient circuler "à l'été" sur les deux liaisons, a rappelé à l'AFP Magali Alexandre, directrice Intercités chez SNCF Voyageurs, selon l'engagement pris par le PDG de l'entreprise publique Jean Castex le 1er octobre.

Vingt-huit rames ont été commandées en 2019 par l’État, autorité organisatrice des lignes Intercités, puis 22 rames supplémentaires en 2024 pour la transversale Marseille-Bordeaux.

Pour faire patienter ses voyageurs, la SNCF a prévu une présentation au public des premiers Oxygène livrés, à Limoges le 4 décembre, et à Clermont-Ferrand le 27 janvier.

Mais la date exacte de mise en service commercial est loin d'être fixée précisément, car le train n'est pas encore homologué.

"Milliers de kilomètres"

Un dossier doit être envoyé à l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) "probablement en février ou au tout début mars", puis instruit, a indiqué à l'AFP une source de la SNCF qui a requis l'anonymat. L'homologation de sécurité du train pourrait dès lors intervenir si tout va bien "en juin".

Il faudra ensuite mener des tests en marche à blanc et les formations du personnel, selon une autre source. Ce qui pourrait reporter le lancement au milieu ou à la fin de l'été.

La SNCF a cherché à gagner du temps en anticipant dès maintenant des tests grandeur nature en condition réelle mais sans passagers, notamment sur le Paris-Limoges, assure Magali Alexandre. "Le train a déjà parcouru des milliers de kilomètres", dit-elle en évoquant le rodage des rames, appelé "déverminage" en jargon ferroviaire.

SNCF Réseau, qui gère les infrastructures, a mené de gros travaux sur les deux lignes pour refaire les caténaires et consolider les rails: 2,2 milliards d'euros ont été investis sur Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) entre 2018 et 2027, et 890 millions d'euros sur Paris-Clermont (PACLE) entre 2018 et 2026.