Paris célèbre le 80e anniversaire de sa libération

Le général de Gaulle (au centre avec le képi) sur les Champs-Elysées, le 26 août 1944 à Paris ( AFP / - )

Des hommages, un défilé, une messe... Paris célèbre dimanche le 80e anniversaire de sa libération de l'occupant nazi, avec une cérémonie officielle en présence du président Emmanuel Macron et de la maire Anne Hidalgo en fin d'après-midi.

Le 25 août 1944, l'essentiel de la deuxième division blindée (2e DB) commandée par le général Leclerc entrait dans la capitale, après plus de 1.500 jours d'occupation et une folle semaine de grèves, barricades et combats de rue menés par la Résistance.

Quatre-vingts ans plus tard, une "parade militaire et populaire" empruntera dimanche après-midi l'un des itinéraires suivis par la 2e DB pour rejoindre le centre de Paris, depuis la porte d'Orléans jusqu'à la place Denfert-Rochereau.

A l'arrivée de ce défilé, Emmanuel Macron présidera une cérémonie officielle. Des personnalités du monde de la culture seront présentes, comme l'actrice américaine Jodie Foster. Une flamme des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre) sera allumée, avant une démonstration des avions de la Patrouille de France dans le ciel parisien pour clore les festivités.

Samedi, un hommage a été rendu aux 160 hommes de "la Nueve", la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, pour la plupart des républicains espagnols, les premiers à pénétrer dans Paris au soir du 24 août.

Ces derniers ont joué un rôle actif dans la libération de la capitale au sein de la "colonne Dronne", avant-garde de la 2e DB, mais il a fallu attendre les années 2000 pour qu'ils soient pleinement célébrés.

"Ces hommes dont nous commémorons ici aujourd'hui le talent, le courage, la force, l'énergie, l'inspiration (...) ont marqué l'histoire européenne, l'histoire de nos libertés, c'est aussi ce que signifie cette commémoration", a souligné lors de la cérémonie Anne Hidalgo, née en Espagne et dotée de la double nationalité franco-espagnole.

Bataille pour la libération de Paris, le 23 août 1944 ( AFP / - )

L'hommage a eu lieu en présence de Bénédicte de Francqueville, dernier enfant encore vivant du général Leclerc, et de Claire Rol-Tanguy, fille du colonel Rol-Tanguy, commandant régional des Forces françaises de l'intérieur (FFI).

Fanfares, concert, projection d'un film commémoratif et bal populaire ont animé le parvis de l'hôtel de ville samedi en soirée, sous la direction artistique de Mohamed El Khatib, artistes et spectateurs bravant le mauvais temps.

A 21h00 (19H00 GMT), les cloches des églises catholiques parisiennes ont sonné, comme elles l'avaient fait le 24 août 1944 pour saluer l'entrée des premiers soldats de la 2e DB dans la ville.

L'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, doit présider une messe pour les 80 ans de la Libération dimanche à 10h00 (08H00 GMT) à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, sa "cathédrale" en attendant de retrouver Notre-Dame.