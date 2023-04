Paris, capitale toujours désirée de la gastronomie

Des clients déguste une soupe à l'oignon et des escargots dans un restaurant à Montmartre à Paris, le 6 octobre 2017. Le restaurant a été inventé à Paris au 18e siècle ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

C'est grâce à son aura romantique, populaire et libertine, concentrée dans sa grande invention, le restaurant, que Paris a su s'imposer dès le XVIIIe siècle comme la capitale de la gastronomie mondiale, toujours convoitée et racontée dans une exposition.

Du banquet royal du XIVe siècle au déjeuner ayant réuni 157 chefs d'Etat pour la COP 21 à Paris en 2015, des menus grivois des "cabinets particuliers" au marché des Halles, "Ventre de Paris" immortalisé par Emile Zola et des grands photographes avant d'être démoli: sous les voutes gothiques de la Conciergerie, ancienne demeure royale de l'île de la Cité, on embarque pour un voyage culinaire immersif du Moyen Age à nos jours.

"Paris n'a pas le monopole de la gastronomie mondiale. Une compétition se joue depuis quelques décennies à couteaux tirés avec d'autres capitales, New York, Londres et Tokyo, qui a plus d'étoiles Michelin", remarque auprès de l'AFP le journaliste gastronomique François-Régis Gaudry, commissaire de l'exposition qui ouvre jeudi jusqu'au 16 juillet.

Françoi-Régis Gaudry, journaliste, auteur et critique gastronomique français à Paris, le 8 novembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Toutefois, comme le montre "Paris, Capitale de la gastronomie du Moyen Age à nos jours", la capitale française a un "statut unique, étant à la fois un conservatoire du patrimoine gastronomique mondial mais également un laboratoire", avec les meilleures écoles de cuisine qui attirent les jeunes talents du monde entier.

"Ils viennent apprendre le solfège culinaire, quitte à rentrer ensuite dans leur pays pour jouer leur propre musique", ajoute-t-il.

- Le restaurant "enfonce le clou" -

Menu élaboré, art de la table sophistiqué: l'exposition apporte des témoignages de savoir-faire français datant d'il y a plus de six siècles.

"Ce banquet de Charles V en 1378, qui a été orchestré par le grand cuisinier Taillevent, montre qu'il existait au Moyen Age une gastronomie très raffinée, pas seulement une cuisine roborative avec des épices qui servaient à cacher le goût des viandes avariées", commente François-Régis Gaudry.

Pourtant, la suprématie française dans la gastronomie est relativement récente, fruit d'un "imaginaire" qui entoure la capitale mais aussi d'une promotion intelligente, résume à l'AFP Loïc Bienassis, historien de l'Institut européen de l'histoire des cultures de l'alimentation à Tours.

Les croissants, une invention parisiennne, répendue dans le monde entier ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

C'est seulement à partir du XVIIIe siècle que Paris commence à occuper un statut à part: tout nouveau livre de cuisine y est publié, des "totems" y sont inventés tels que la baguette, le croissant... mais aussi le boeuf bourguignon ou la sauce béarnaise, contrairement à ce que leur appellation laisse croire.

Pourquoi Paris se démarque-t-elle des autres capitales européennes?

"Dans les pays protestants, le fait de mettre en avant la bonne chère aurait tout un tas de freins culturels et psychologiques, ce qui aurait empêché des villes comme Londres et Amsterdam d'affirmer ce statut", explique l'historien.

La gastronomie anglaise n'était toutefois "pas méprisée, loin de là": la cuisine du boeuf était particulièrement appréciée à Paris pour son côté viril au XIXe siècle.

Première nation industrielle, la Grande-Bretagne est entrée "très rapidement dans la modernité alimentaire" en oubliant ses terroirs, poursuit-il.

Face à l'Espagne et l'Italie, c'est "le centralisme français" qui a profité au rayonnement de la cuisine française, estime l'historien.

Mais c'est l'apparition du restaurant, inventé à Paris avec ses codes modernes (tables individuelles, carte, addition), "où tout visiteur étranger peut déguster la cuisine parisienne, qui enfonce le clou".

- Lieu de débats et d'ébats -

Haut lieu de la vie politique et intellectuelle, le restaurant est indissociable jusqu'au début du XXe siècle des "cabinets particuliers", reconstitués dans le cadre de l'exposition et représentés à travers des peintures ou leurs menus avec des dessins grivois.

On s'y isole avec une prostituée, on y amène une maîtresse, on y boit du champagne avec des huîtres, une association résolument "érotique".

"L'aura gastronomique de Paris profite de tous les imaginaires et l'aura libertine en est un. C'est un imaginaire construit dans la littérature omniprésent" au XIXe siècle, souligne Loïc Bienassis.

Les auteurs de l'exposition jouent sur ce registre en présentant une gigantesque asperge d'Argenteuil d'aspect phallique conservée dans du formol... pour rendre hommage à ce produit oublié de la région parisienne.