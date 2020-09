Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris-Camembert : Dorian Godon (AG2R) vainqueur au sprint Reuters • 22/09/2020 à 17:07









Paris-Camembert : Dorian Godon (AG2R) vainqueur au sprint par Adonis Vesin (iDalgo) Pour quelques centimètres. Dorion Godon (AG2R-La Mondiale) a devancé au sprint le Néerlandais Maurits Lammertink (Circus-Wanty Gobert) pour remporter le Paris-Camembert, succédant à son équipier Benoît Cosnefroy au palmarès. Parti à 40 km dans un groupe de contre composé de Jake Stewart, Kristian Aasvoldd et Maurits Lammertink, la Français a opéré la jonction après quinze kilomètres de chasse. Nickolas Zukowsky, Janos Pelikan et Quentin Venner, échappés dès le début de course, n'ont pas pu tenir le rythme. La butte des Fondits a permis à Godon et Lammertink de se détacher avant que le Parisien ne lève les bras. Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), favori aujourd'hui, a terminé troisième en réglant le peloton.

