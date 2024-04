Paris bute sur Clermont avant Barcelone

Avec une équipe largement remaniée à quatre jours de se frotter à Barcelone, le PSG a longtemps été mené sur sa pelouse par Clermont. Mais les Rouge et Bleu sont toujours invaincus en 2024 grâce à Gonçalo Ramos, auteur de l'égalisation à quelques minutes du terme.

Paris Saint-Germain 1-1 Clermont

Buts : Ramos (85 e ) pour le PSG // Keita (32 e ) pour les Auvergnats

Déjà tourné vers la Ligue des champions, Paris a été à la peine contre Clermont, arrachant le match nul dans les derniers instants grâce à Gonçalo Ramos. Des trois matchs à disputer au Parc des Princes en huit jours, la venue de Clermont était sans aucun doute le moins prestigieux de tous, et les Rouge et Bleu ont failli se faire avoir. La série d’invincibilité, longue de cinq mois, tient pourtant toujours et toute la capitale peut désormais souffler : plus rien ne la sépare du rendez-vous tant attendu.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com