Paris Brunner risque une suspension après sa célébration polémique

Après la célébration, la sanction? Selon des informations de L’Équipe , le Conseil national de l’éthique a saisi la commission de discipline à la suite de la célébration polémique de Paris Brunner. Le Monégasque avait eu la brillante idée de mimer un égorgement après son but contre Strasbourg.

« La force du CNE c’est qu’il peut s’autosaisir d’une affaire. Il n’a pas besoin d’une plainte, d’un rapport d’arbitre ou de celui d’un délégué. Il peut le faire lui-même , explique Frédéric Thiriez. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Il nous semble a priori que le geste du joueur pourrait constituer un manquement au principe d’exemplarité figurant dans la charte de l’éthique. » …

LP pour SOFOOT.com