Paris boit Leipzig et file en finale de Ligue des Champions

Porté par Angel Di María, auteur d'un but et de deux passes décisives, le PSG a balayé Leipzig (3-0) et verra la première finale de Ligue des Champions de son histoire.

RB Leipzig 0-3 PSG

Paris affiche sa supériorité

Revivez PSG - RB Leipzig (3 - 0)

On attendait un duel au sommet, un affrontement de tous les instants, mais il n'en a rien été. Six jours après une qualification arrachée à la sueur de son front face à l'Atalanta, Paris n'a pas eu besoin d'ôter sa petite laine pour s'offrir la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Grâce à Angel Di María, auteur d'un but et de deux passes décisives pour son retour, mais surtout grâce à une prestation collective beaucoup plus complète qui lui permet de poursuivre son rêve de sacre européen.À l'Estádio da Luz, Thomas Tuchel n'hésite pas à reléguer Mauro Icardi dans un rôle depour maintenir son 4-3-3 magique. "" Le coach parisien mise sur la continuité, en espérant que les retours dans le onze de départ de Kylian Mbappé et Di María, conjugués à l'apport de Leandro Paredes au milieu de terrain, apportent davantage de relais à Neymar pour créer du danger et gagner en maîtrise. D'entrée, Mbappé trouve le numéro 10 parisien dans la surface allemande mais le poteau gauche de Péter Gulácsi sauve Leipzig (6). Le début de match est décousu, la formation de Julian Nagelsmann se projette en nombre mais va se faire punir sur coup de pied arrêté.Angel Di María Lire la suite de l'article sur SoFoot.com